Sasha admite que Fortaleza ‘caiu em armadilha’ do Palmeiras

Volante lamentou a goleada sofrida em jogo da Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 23:20)
Jogada
Legenda: Lucas Sasha admite que Fortaleza ‘caiu na armadilha’ do Palmeiras
Foto: Reprodução/Sportv

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, lamentou a goleada sofrida para o Palmeiras neste sábado (20), pela Série A do Brasileirão. Na entrevista pós-jogo, o jogador disse que o Leão não conseguiu jogar da forma adequada diante de um forte adversário.

“A gente caiu na armadilha deles, a gente sabia o que esperar, mas mesmo assim não conseguimos ser páreo a eles aqui hoje", admitiu Lucas Sasha, que foi titular do Fortaleza na partida. Ele também assumiu a culpa do pênalti que resultou no primeiro gol do Verdão.

“Acabamos tomando um gol em um pênalti que eu mesmo fiz, não abro mão da minha responsabilidade, fiz o pênalti", disse o jogador, que voltou de lesão nesta partida, e que cometeu pênalti sobre o atacante Facundo Torres.

Agora o foco são os dois jogos em casa, aproveito para chamar a torcida, para não desistir, a gente não desistiu nenhum pouquinho, a gente está vivo, a gente tem 2 jogos, vai ser super importante a presença da torcida lá, vamos juntos, vamos reunir forças para conquistar pontos, que é o que a gente mais precisa agora.
Lucas Sasha
Jogador do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (27), quando recebe o Sport, na Arena Castelão, às 16h.

