São Paulo x Santos: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

O clássico San-São encerrará a 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (7). No Estádio do Morumbi, São Paulo e Santos se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília), em duelo que marca o retorno do público ao estádio do tricolor paulista.

Sem perder há quatro jogos, mas sem vencer há três no Brasileirão, o São Paulo busca entrar no G-10 da competição. O Santos, por sua vez, ainda não venceu sob o comando do técnico Fábio Carille. Em quatro partidas, entre Copa do Brasil e Série A, o Peixe perdeu duas partidas e empatou duas. A equipe santista figura na 16ª colocação, com 24 pontos.

Uma vitória diante do rival paulista pode significar ao técnico Hernán Crespo permanência no cargo. O treinador está pressionado após o empate contra a Chapecoense.

Palpites

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal por assinatura Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Santos

João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner; Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica

São Paulo x Santos - 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 07/10/2021 (quinta-feira)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Transmissão: Premiere