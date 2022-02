São Paulo x Santo André: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), contra o Santo André, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece no Estádio Morumbi, em São Paulo.

Sem vencer na competição, o São Paulo busca diante do Santo André encerrar a má fase. Em três partidas disputadas, foram duas derrotas e um empate. A equipe de Rogério Ceni ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com apenas um ponto conquistado. O Santo André, por sua vez, figura na 3ª colocação do Grupo D, com quatro pontos em quatro partidas, somando uma vitória, dois empates e uma derrota.

Para a partida, Rogério Ceni não poderá contar com Luan, Luciano e Patrick.

Ficha técnica | São Paulo x Santo André

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 09/02/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e José Lucas Cândido de Souza

Transmissão: Premiere e Paulistão Play

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Santo André: Jefferson; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Dudu Vieira, Sabino e Carlos Jatobá; Lucas Tocantins, Todinho e Giovanny. Técnico: Thiago Carpini.

