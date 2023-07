São Paulo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, (5), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio Morumbi, em São Paulo.

Diante do histórico de confronto entre as equipes, o Palmeiras chega melhor para o jogo de logo mais. Dos últimos cinco confrontos entre equipes paulistas, o time alviverde venceu duas partidas, enquanto que o São Paulo venceu uma e as outras duas terminaram empatadas

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da plataforma Amazon Prime.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabi Neves, Wellington Rato (Rodriguinho) e Rodrigo Nestor; Luciano e Juan. Técnico: Dorival Júnior

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo); Richard Ríos (Luan); Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Breno Lopes) e Endrick (Rony). Técnico: João Martins

SÃO PAULO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

Data: 05/07/2023

Horário: 19h30

Local: Estádio Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado