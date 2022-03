São Paulo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O campeão do Campeonato Paulista de 2022 começa a ser definido nesta quarta-feira (30), com a partida entre São Paulo x Palmeiras no Morumbi. A bola rola às 21h40, com o duelo de volta marcado para domingo (3), às 16h, no Alianz Parque.

Pelo regulamento, caso o confronto termina empatado no placar agregado, a taça será disputada em cobranças de pênaltis.

Após avançar na fase de grupos, o São Paulo eliminou São Bernardo e Corinthians no mata-mata. O caminho do Palmeiras foi diante de Ituano e RB Bragantino, também com duas vitórias. Assim, os dois times chegam embalados na busca pelo título.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Record, dos serviços de streaming HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play, além do YouTube.

Prováveis Escalações

São Paulo | Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

São Paulo x Palmeiras

Competição: final do Campeonato Paulista de 2022.

Local: estádio Morumbi, em São Paulo/SP.

Data: 30/03/2022 (terça-feira).

Horário: 21h40 (de Brasília).

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).

Transmissão: YouTube, Record, HBO Max, Estádio TNT Sports e Paulistão Play.

