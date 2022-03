São Paulo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (10), às 20h30 (horário de Brasília), contra o arquirrival Palmeiras, em duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Morumbi, em São Paulo.

Atuando em casa, diante do torcedor, a equipe de Rogério Ceni busca manter o bom rendimento no torneio: são cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos pelo Paulistão. O Tricolor lidera o Grupo B com 17 pontos.

O Palmeiras, por sua vez, busca conquistar a classificação antecipada para o mata-mata do Estadual. Na liderança do Grupo C, com 20 pontos, a equipe de Abel Ferreira está invicta na competição. Vitória diante do arquirrival São Paulo garante o Verdão nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | São Paulo x Palmeiras

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 10/03/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Amanda Pinto Matias

Transmissão: Premiere, Paulistão Play e YouTube do Paulistão

Prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

