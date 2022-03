São Paulo x Manaus: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, em São Paulo, pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O duelo será em jogo único e quem vencer estará na 3ª Fase. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Os paulistas estão em boa fase, liderando seu grupo no Estadual e já classificados para 2ª Fase. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista eliminou o Campinense fora de casa com um empate em 0 a 0.

Já o Manaus está nas quartas de finais no Estadual e empatou o jogo de ida com o Manauara fora de casa. Na 1ª Fase da Copa do Brasil, o Verdão eliminou o São Raimundo/AM, vencendo por 1 a 0 fora de casa.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo:

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Welington (Léo); Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Nikão); Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Manaus:

Pedro Henrique; Felipe Cordeiro, Paulo Sergio, Claudinho, Moreira; Lucas Paranhos, Felipe Baiano, Thiaguinho; Jackie Chan, Alvinho e Silvano. Técnico: Evaristo Piza.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Manaus

Data e hora: 16/3, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte