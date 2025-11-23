Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

São Paulo x Juventude pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:38)
Jogada
Legenda: O São Paulo entra em campo neste domingo pela Série A
Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Tricolor Paulista é o 9º da Série A e vem de derrota para o Corinthians por 3x1.

Já o Alviverde é o 19º com 33 pontos e vem de empate em 3x3 com o Cruzeiro.

ONDE ASSISTIR

Premiere. 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: 

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Luiz Gustavo e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

JUVENTUDE: 

Ruan Carneiro; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú. Técnico: Thiago Carpini.


Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

 

 

