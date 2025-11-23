São Paulo x Juventude pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Tricolor Paulista é o 9º da Série A e vem de derrota para o Corinthians por 3x1.
Já o Alviverde é o 19º com 33 pontos e vem de empate em 3x3 com o Cruzeiro.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO:
Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Luiz Gustavo e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
JUVENTUDE:
Ruan Carneiro; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú. Técnico: Thiago Carpini.
Arbitragem
Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (MG)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)