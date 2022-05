São Paulo x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Juventude se enfrentam em mais um jogo da Copa do Brasil. A Arena Barueri recebe a partida desta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília). No jogo de ida, as equipes ficaram no empate de 2 a 2. Caso haja novo placar igual entre as equipes, o duelo vai para os pênaltis.

O São Paulo ainda não vai poder contar com Nikão, Gabriel Sara e Tiago Volpi. A equipe de Rogério Ceni precisa de vitória para avançar de fase. No Brasileirão, a equipe vem de empate com o Fortaleza e está em sexto, com oito pontos.

O Juventude começou mal no Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu na competição. No entanto, o time deve preservar alguns jogadores para o duelo contra o Tricolor Paulista. A equipe deve ir desfalcada de Óscar Ruiz e Rodrigo Soares.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPFC: Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor e Patrick; Eder e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Chico (Óscar Ruiz); Paulinho Moccelin, Guilherme Parede e Isidro Pitta.



FICHA TÉCNICA

São Paulo x Juventude

Data e hora: 12/05, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri