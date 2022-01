São Paulo x Ituano: onde assistir, horário, palpites e escalações

O São Paulo recebe o Ituano neste domingo (30), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes se enfrentam no Morumbi, às 16 horas.

O Tricolor Paulista estreou com derrota por 2 a 1 para o Guarani, na última quinta-feira (27) e vai em busca do primeiro triunfo na competição.

Já o Ituano começou com o pé direito, vencendo o Novorizontino por 2 a 0, na quarta-feira (26).

ONDE ASSISTIR

Transmissão: Premiere (pay-per-view), Record e Paulistão Play

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo, Gabriel Sara (Rodrigo Nestor), Nikão, Gabriel Sara e Alisson (Patrick); Rigoni e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni

Ituano: Filipe Costa (Pegorari), Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Lucas Siqueira; Aylon e Rafael Elias. Técnico: Mazola Jr.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30/01/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)