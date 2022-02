São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, horário, palpites e escalações

O São Paulo recebe o Inter de Limeira nesta quinta-feira (17), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h30, no Morumbi. O Tricolor Paulista é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos. Já o Inter de Limeira é o último colocado do Grupo A, com seis pontos.

Palpites

inter@

Veja horário, local e onde assistir

São Paulo x Inter de Limeira - 7ª rodada do Campeonato

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 17/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: HBO Max e Paulistão Play

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Welington ou Léo); Nestor, Alisson (Sara) e Igor Gomes; Nikão, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Jhony Douglas e Thiago Alagoano; Geovane, Osman e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte