São Paulo x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Goiás se enfrentam neste sábado, 27 de maio, às 21h (horário de Brasília). A partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão ocorrerá no Morumbi, na capital paulista.

O Tricolor Paulista vive um bom momento sob o comando de Dorival Júnior. Desde a sua chegada, são 10 jogos que a equipe do Morumbi não sabe o que é perder, com seis vitórias e quatro empates entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Uma vitória contra o Goiás pode levar o São Paulo ao G-4 da competição.

Já a equipe goiana vem em uma temporada de oscilação. Apesar disso, o time de Émerson Ávila está na final da Copa Verde, onde tem a vantagem de 2 a 0 após vencer o Paysandu no jogo de ida, e na liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Verdão luta na parte de baixo da tabela e precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Sportv e pelo Premiere.

ÚLTIMOS JOGOS

Data Resultados Campeonato 13/11/2022 Goias 0 - 4 Sao Paulo Campeonato Brasileiro - Série A 23/07/2022 Sao Paulo 3 - 3 Goias Campeonato Brasileiro - Série A 03/12/2020 Goias 0 - 3 Sao Paulo Campeonato Brasileiro - Série A 07/11/2020 Sao Paulo 2 - 1 Goias Campeonato Brasileiro - Série A 25/09/2019 Sao Paulo 0 - 1 Goias Campeonato Brasileiro - Série A 31/04/2019 Goias 1 - 2 Sao Paulo Campeonato Brasileiro - Série A 06/12/2015 Goias 0 - 1 Sao Paulo Campeonato Brasileiro - Série A 15/08/2015 Sao Paulo 0 - 3 Goias Campeonato Brasileiro - Série A 27/10/2014 Sao Paulo 3 - 0 Goias Campeonato Brasileiro - Série A 27/07/2014 Goias 2 - 1 Sao Paulo Campeonato Brasileiro - Série A

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Maia, Gabi Neves, Nestor e Alisson (Marcos Paulo); Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Goiás: Tadeu; Lucas Halter, Sidimar e Bruno Melo; Bruno Santos (Apodi), Diego, Zé Ricardo, Julián Palacios e Sander; Philippe Costa e Matheus Peixoto. Técnico: Émerson Ávila.

SÃO PAULO x GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/05/2023

Horário: 21h

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo