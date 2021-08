São Paulo x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza inicia nesta quarta-feira (25) a luta por uma inédita vaga nas semifinais da Copa do Brasil, ao enfrentar o São Paulo no Morumbi, às 21h30, no jogo de ida pelas quartas. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares (TV Globo), Verdinha (AM 810) e Diário do Nordeste (em tempo real).

O duelo de volta será no dia 15 de setembro, no Castelão, quando o Leão tentará fazer ainda mais história em uma temporada já marcante pela espetacular campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o clube já igualou a melhor campanha do time na Copa do Brasil, quando chegou na atual fase em 2001.

Pela campanha na Série A, a 3ª colocação com 32 pontos, o duelo é cercado de expectativas pela torcida tricolor, que espera que o nível apresentado no Brasileirão também seja exibida na Copa do Brasil. O São Paulo é um adversário de respeito, tenta um título inédito do mata-mata nacional, e o confronto promete ser equilibrado, com muitos esportistas dando até um favoritismo para o time cearense.

A rigor, o Leão tem campanha superior ao São Paulo na Série A - o time paulista é o 12º com 21 pontos - e o futebol apresentado também é melhor, mas que caiu de nível nos últimos dois jogos, nos empates com Santos, no Castelão, e Juventude, no Alfredo Jaconi, ambos em 1 a 1. Já o Tricolor Paulista, vem reagindo na Série A do Brasileiro, com 3 vitórias seguidas, se recuperando da eliminação nas quartas de finais da Libertadores para o rival Palmeiras.

Assim, o grande desafio do Leão do Pici é voltar a jogar como no seus melhores momentos na elite e superar um adversário grandioso. A atuação modelo do Tricolor é a contra o próprio São Paulo pela Série A, pela 12ª rodada, no dia 17 de julho, quando venceu por 1 a 0 no Morumbi, palco de hoje.

Legenda: O Fortaleza venceu o São Paulo em julho pela Série A no Morumbi Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

E os jogadores leoninos mostram o peso da partida, falando em fazer história para o Fortaleza.

"A gente sabe da dificuldade que vai ser. A equipe do São Paulo é muito qualificada, vem de eliminação da Libertadores. Vão fazer o máximo para conseguir a vaga para a semi. A gente também vai fazer de tudo. É uma decisão para nós, uma marca histórica para o clube. São dois confrontos muito difíceis, mas temos total condições de fazer um grande jogo", comentou Tinga.

Quase completo

O técnico Vojvoda terá apenas um desfalque para o duelo com o São Paulo. Apenas Marcelo Benevenuto está fora, por já ter atuado contra o Botafogo. O comandante do Fortaleza tem três opções para a posição: Jackson, Bruno Melo ou Matheus Jussa.

Os três atletas já foram testados por Vojvoda na função. No duelo contra o Juventude, no último sábado, Matheus Jussa atuou na zaga. O atleta jogou no lugar de Titi, zagueiro de ofício que ficou no banco de reservas.

No São Paulo

O Tricolor Paulista vem reagindo na Série A do Campeonato Brasileiro após 3 vitórias seguidas, a última diante do Sport no Recife por 1 a 0, dias depois de ser eliminado pelo rival Palmeiras da Libertadores.

Com problemas crônicos de lesão no elenco, um total de 33, o São Paulo deve ter desfalques diante do Fortaleza. O zagueiro Arboleda, com uma lesão muscular, deve permanecer fora da equipe.

Assim, eliminado da Libertadores e praticamente fora da disputa do título brasileiro, o São Paulo tem a Copa do Brasil como prioridade no calendário.