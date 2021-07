São Paulo x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vive um momento especial na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma grande campanha em 11 rodadas. O Leão está no G4 com 21 pontos, em seu melhor início de Brasileirão da história dos pontos corridos e quer se manter firme na zona da Libertadores. O desafio deste sábado será fora de casa, contra o São Paulo, às 17h, no Morumbi, pela 12ª rodada.

Uma vitória tricolor não só deixaria o clube firme no G4, como quebraria algumas marcas importantes. A primeira, alcançaria a melhor campanha da história de um clube nordestino nos pontos corridos. Até então, o Sport em 2014, somou 23 pontos em 12 rodadas e atualmente tem a melhor campanha, com 22 pontos em 11 rodadas. Assim, se vencer o time paulista, o Leão chegaria aos 24 pontos em 12 rodadas e ficará com a melhor campanha.

A outra marca é quebrar um tabu de nunca ter vencido o São Paulo fora de casa. Em 10 jogos, são 8 derrotas e apenas 2 empates, com 21 gols sofridos e apenas 7 feitos.

Cenário Perfeito

Pela situação de cada clube, parece o cenário perfeito, a ocasião perfeita para que o tabu seja quebrado. Além da grande fase do Fortaleza, jogando muito bem na Série A com o técnico Vojvoda, o São Paulo chega para o jogo entre os dois duelos com o Racing/ARG pela Libertadores (empatou na terça em 1 a 1 em casa e joga na semana que vem na Argentina), precisando certamente poupar jogadores enquanto ainda precisa se recuperar na Série A, hoje na 14ª colocação.

A confiança leonina para o duelo é grande. A campanha na Série A credencia, assim como o estilo de jogo implementado pelo técnico Vojvoda, em propor jogo dentro e fora de casa.

O defensor Tinga afirma que o Leão jogará em cima do São Paulo. "Será no Morumbi, campo grande, campo bom para nós que queremos propor o jogo, rodar bem a bola. O São Paulo vem de duas vitórias, vem reagindo, mas vamos em busca do nosso objetivo que é a vitória".

O zagueiro Marcelo Benevenutto também destaca a ousadia que pretende ter o Fortaleza no Morumbi.

"É entrar nos jogos sem medo algum, ter intensidade e coragem, acho que esse é o diferencial. A gente consegue propor o jogo sabendo se defender no momento que tem de defender e isso se torna uma identidade nossa, de ficar com a bola e ter a bola de modo mais agressivo”, apontou.

Retorno e desfalques

Para o duelo, o técnico argentino terá um grande reforço para o duelo: Ederson. Ele, que é um dos jogadores mais regulares do time leonino, cumpriu suspensão diante do Corinthians e retorna. Ele entra no lugar de Felipe, suspenso, com Ronald mantido no time.

Em contrapartida, o desfalque que o time terá também é daqueles: o goleiro Felipe Alves. Referência no Leão nos últimos anos, o goleiro é essencial na construção do jogo desde a saída de bola por sua qualidade. No lugar dele, joga Marcelo Boeck.

No São Paulo

Após empatar em casa com o Racing pela Taça Libertadores, o time retoma o foco no Brasileirão, mas tem dificuldades para definir a escalação principal do técnico Hernán Crespo: ao menos seis jogadores são desfalques.

A principal dificuldade é o excesso de lesões do elenco principal. Com status de titulares, o zagueiro Miranda teve diagnosticada uma mialgia na panturrilha, o meia Rigoni sofreu edema na coxa e o atacante Luciano se recupera de estiramento na coxa.

A lista de baixas é ampliada pelo volante William, com trauma no joelho, e o atacante Éder, com estiramento na coxa. Para além do departamento médico, o lateral Daniel Alves foi convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio e está com a delegação da Seleção Brasileira, sendo ausência confirmada.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A - 12ª rodada

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/hora: 17 de Julho de 2021 - 17 horas

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Premiere e tempo real do Diário do Nordeste

São Paulo

Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, Léo e Wellington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Hernan Crespo

Fortaleza

Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto, Titi; Ronald, Ederson, Pikachu, Crispim, Matheus Vargas; David e Robson Técnico: Juan Pablo Vojvoda