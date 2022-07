São Paulo x Fluminense: confira horário, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense pela Série A do Brasileirão. A partida será no Morumbi, em São Paulo.

Na classificação, no início da 17ª rodada, o São Paulo está na 7ª posição, com 23 pontos. O Fluminense é o 5º, com 27.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e na Rede Globo (TV Verdes Mares).

Palpites

Prováveis Escalações

São Paulo | Jandrei; Igor Vinícius, Rafinha, Miranda, Luizão e Reinaldo; Pablo Maia, Patrick e Igor Gomes; Talles Costa e Jonathan Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense | Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e André; Nonato, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Caio Paulista, Germán Cano e Matheus Martins. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica | São Paulo x Fluminense

Estádio: Morumbi, em São Paulo-SP.

Morumbi, em São Paulo-SP. Horário: 16h (de Brasília), domingo, 17 de julho.

16h (de Brasília), domingo, 17 de julho. Transmissão: Rede Globo e Premiere.

