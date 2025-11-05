São Paulo x Flamengo na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:46)
São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 21h30, no estádio Morumbis, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O São Paulo está na oitava colocação, somando 44 pontos em 31 jogos. Já o Flamengo ocupa atualmente a segunda posição, com 64 pontos conquistados em 30 partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- GE TV
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino.
SÃO PAULO X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Morumbis, em São Paulo (SP)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
