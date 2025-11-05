Diário do Nordeste
São Paulo x Flamengo na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:46)
Jogada
Legenda: Bruno Henrique durante Flamengo x São Paulo
Foto: Marcelo Cortes / CRF

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 21h30, no estádio Morumbis, em São Paulo  (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O São Paulo está na oitava colocação, somando 44 pontos em 31 jogos. Já o Flamengo ocupa atualmente a segunda posição, com 64 pontos conquistados em 30 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • GE TV
  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino.

SÃO PAULO X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Morumbis, em São Paulo  (SP)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
