São Paulo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quarta (6), às 21h30 de Brasília, no Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação. O time soma 50 pontos em 37 rodadas disputadas e já tem vaga na Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil. Já o Flamengo está na 3ª posição da Série A. A equipe soma 66 pontos em 37 rodadas disputadas e quer confirmar sua vaga no G4. O time ainda tem chance matemática de título, mas precisa vencer, torcer pro Palmeiras perder e ainda tirar uma diferença de 16 gols de saldo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere e Sportv 3.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO

Rafael; Nathan (Rafinha), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez (Wellington Rato); Luciano e Erison. Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Pablo (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

SÃO PAULO x FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)