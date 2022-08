São Paulo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo x Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira (24), uma vaga para grande decisão da Copa do Brasil. O jogo de ida das semifinais será hoje às 21h30 no Morumbi, em São Paulo (SP). O jogo de volta será no dia 14, às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Quem avançar enfrenta o vencedor de Fluminense x Corinthians, a outra semifinal.

Para chegar até a semifinal, o Tricolor Paulista eliminou Juventude, Palmeiras e América/MG, enquanto o Fla passou por Altos/PI, Atlético/MG e Athletico/PR.

Momento



Cariocas e paulistas não venceram no fim de semana pela Série A. Enquanto o São Paulo perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo é o 3º colocado com 40 pontos e o São Paulo é o 12º com 29.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Doríval Jr.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: 24 de agosto de 2022, às 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (SC) [FIFA]

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)