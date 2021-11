São Paulo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Palpite para o jogo

Escalação

São Paulo

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Liziero, Igor Gomes, Martín Benítez e Reinaldo; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo

Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

São Paulo x Flamengo - 32ª rodada da Série A

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 14/11/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Transmissão: TV Globo e Premiere