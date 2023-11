São Paulo tem noite sonolenta e apenas empata com o Cuiabá

O São Paulo não vê a hora de a temporada acabar. Depois de conquistar o título da Copa do Brasil e alcançar a pontuação que dificilmente o rebaixará no Brasileirão, a equipe deixou de jogar bola.

Neste domingo à noite, no Morumbi, em partida bastante sonolenta e sem inspiração, nem a escalação de Lucas Moura e James Rodríguez foi capaz de acabar com a série sem vitórias e gols. Pela terceira vez o ataque tricolor passou em branco e, por consequência, os três pontos não vieram.



Os tropeços anteriores, contudo, foram longe do Morumbi (0 a 0 com o Santos e 1 a 0 para o Fluminense). Na casa tricolor, a equipe vinha de cinco vitórias consecutivas. Desta vez, porém, a apresentação foi digna de chiados das arquibancadas e os xingamentos de Dorival Júnior na beira do campo retrataram bem o decepcionante empate. Já garantido na elite, o Cuiabá celebrou o pontinho, chegando aos 48, em sua melhor campanha na elite nacional.

O São Paulo volta a jogar na quarta-feira (29), às 20 horas, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Já o Cuiabá, joga na Arena Pantanal, também no dia 29, às 20 horas contra o Internacional.