São Paulo x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Coritiba entram em campo nesta quarta-feira (27) às 19h (horário de Brasília), em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. A partida será pela 22ª rodada e acontece no estádio Morumbi, em São Paulo (SP).

O Tricolor do Morumbi se sagrou campeão da Copa do Brasil no último domingo e garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. Assim, o time de Dorival Junior buscará uma recuperação na Série A nas rodadas finais. O time é o 14º com 28 pontos.

Já o Coritiba, vive fase muito ruim, com 5 derrotas seguidas e na zona de rebaixamento. O time é o último colocado com apenas 14 pontos.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

SÃO PAULO

Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington; Luan, Gabriel Neves, James Rodríguez e Michel Araújo; Luciano e Juan. Técnico: Dorival Junior. Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA

Gabriel Ferreira; Hayner (Natanael), Thiago Dombroski, Henrique e Jr. Bahia; Fransergio, Samaris e Londono; Robson, Marcelino Moreno e Slimani (Jesé). Técnico: Thiago Kosloski

São Paulo x Coritiba

Estádio: Morumbi, São Paulo (SP).

Horário: 19h (de Brasília), quarta-feira, 27