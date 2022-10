São Paulo x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, (20), o São Paulo recebe no Morumbi às 20h a equipe do Coritiba em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. A partida que estava marcada para o dia 3 de Outubro foi adiada por conta do jogo da final da Sul-Americana.

Para a partida de logo mais os times chegam em situações diferentes. O Coritiba vem de derrota contra o Athletico-PR e o São Paulo de um empate contra o Palmeiras. Além dos tropeçou os técnicos ainda terão dificuldades na escalação dos times principais. Guto Ferreira não poderá contar com Alef Manga, além de Andrey, Nathan Mendes, Willian Farias e Robinho, ambos no departamento médico, e Rogério Ceni terá Arboleda, Miranda, Ferraresi e Beraldo como ausências confirmadas.

Onde assistir

O jogo será transmitido no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

São Paulo: Felipe Alves, Rafinha, Luizão (Diego Costa), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Igor Gomes; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Bernardo (Adrían Martínez) e Boschilia; Fabrício Daniel e Warley. Técnico: Guto Ferreira

São Paulo x Coritiba | Ficha Técnica

Horário: 20h

Data: 20/10/2022

Local: Morumbi -SP

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)