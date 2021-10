São Paulo x Corinthians: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

São Paulo e Corinthians fazem nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), o último jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Morumbi, em São Paulo (SP). O clássico paulista, comum em grandes decisões do futebol nacional, desta vez tem um caráter diferente.

Os donos da casa fazem uma campanha muito ruim em 2021 e atualmente ocupam 14ª posição na tabela classificatória, com 31 pontos, apenas 3 a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Tricolor empatou os últimos cinco jogos que disputou na Série A.

Enquanto isso, os corintianos brigam para consolidar uma vaga à Libertadores da América de 2022. Neste momento, o clube é o 6ª posição da tabela, com 40 pontos somados até aqui, e se encontra na faixa de pré-libertadores. Mais consistente na competição, o Corinthians tem um aproveitamento de 51,3%.

Onde assistir

A transmissão da partida será do Premiere.

Palpites para São Paulo x Corinthians

inter@

Prováveis escalações

São Paulo

Tiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians

Cássio, Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

São Paulo x Corinthians

Onde: Estádio Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio Morumbi, São Paulo (SP) Data: 18/10, às 20h

18/10, às 20h Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Leandro Pedro Vuaden (RS) Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)