O São Paulo encara o Corinthians neste sábado (5) em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O duelo da 10ª rodada vai começar às 16 horas (de Brasília). O Estádio do Morumbi recebe o confronto.



O Tricolor Paulista é o líder do Grupo B com 14 pontos e busca a classificação. Já o Timão está na liderança do Grupo A com 17 pontos e já está classificado para a 2ª Fase do Paulistão.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max

