São Paulo x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (16), às 19h30 de Brasília, no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2023. Na partida de ida, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1.

O São Paulo eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, superando o rival paulista por 3 a 1 no placar agregado. Já o Corinthians desbancou o América-MG, após empate em 3 a 3 no placar agregado e vitória nos pênaltis por 3 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: sportv, Premiere e Amazon Prime.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SÃO PAULO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 16/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)