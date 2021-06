São Paulo x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Chapecoense jogam nesta quarta-feira (16), às 19h, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O tricolor paulista está 17ª colocação na tabela e busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Time vem de um empate na rodada de estreia, contra o Palmeiras, e duas derrotas. Os próximos confrontos são contra Santos e Cuiabá.

A Chape também quer sua primeira vitória. A equipe de Santa Catarina, que ocupa o 18º lugar da competição, perdeu os dois primeiros jogos e na sequência empatou com o Ceará, conquistando seu único ponto.

Na última vez que os times se enfrentaram no Brasileirão, também no Morumbi, em 2019, o São Paulo goleou a Chape por 4 a 0.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere, e terá a narração de Natália Lara e comentários de Salvio Spinola e Sérgio Xavier.

Palpites

Escalação

Confira provável escalação de São Paulo e Chapecoense, segundo o Globo Esporte:

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Léo, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Lizieiro, Rigoni, Gabriel Sara, Luciano e Pablo.

Técnico: Hernán Crespo

Chapecoense: João Paulo, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio, Mancha, Anderson Leite, Moisés Ribeiro, Léo Gomes, Ravanelli, Fernandinho e Anselmo Ramon.

Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO X CHAPECOENSE

Local: Estádio do Morumbi

Data e horário: quarta-feira (16) às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Locais com transmissão ao vivo: Premiere

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de Futebol — ou Brasileirão — é a principal competição de futebol do País. Em seu formato atual, o Brasileirão se divide nas Séries A, B, C e D.

Confira os times que estão jogando pela Série A:

