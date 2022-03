São Paulo x Botafogo/SP: onde assistir, horário, palpites e escalações

O São Paulo recebe o Ituano neste sábado (19), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes se enfrentam no Morumbi, às 16 horas.

O Tricolor Paulista jé líder do Grupo B com 20 pontos e está classificado para 2 ª Fase. A equipe de Rogério Ceni vem de 4 vitórias seguidas.

Já o Botafogo/SP é o 3º do Grupo C, com 18 pontos e disputa a classificação com o Ituano (18) e Mirassol (17).

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo:

Jandrei; Igor Vinícius, Léo, Diego Costa e Welington; Luan, Igor Gomes e Andrés Colorado; Alisson, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Botafogo/SP

Deivity; Joseph, Diego Guerra e Joaquim; Marlon, Tárik, Djalma e Fillipe Souto (Martinelli); Bruno Michel, Dudu e Hélio Paraíba. Técnico: Leandro Zago.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30/01/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

