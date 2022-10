São Paulo x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo (9), às 16h de Brasília, São Paulo e Botafogo entram em campo no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022. Trata-se de um confronto entre equipes que estão empatadas em número de pontos na tabela de classificação.

O Tricolor Paulista, mandante neste duelo, ocupa atualmente a décima colocação da Série A, com 40 pontos em 29 jogos disputados. A equipe do técnico Rogério Ceni vem de vitória sobre o América-MG por 2 a 1, fora de casa. O Botafogo tem o mesmo número de pontos que o São Paulo, mas com um jogo a mais. O Glorioso venceu o Avaí por 2 a 1 na última rodada, jogando na Ressacada.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo (em alguns estados) e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: Gatito; Rafael (Saravia), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

SÃO PAULO X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 09/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)