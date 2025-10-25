São Paulo x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

São Paulo e Bahia se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).

O Tricolor Paulista é o 9º colocado com 38 pontos e vem de derrota para Mirassol por 3x0.

Já o Esquadrão é o 5º colocado com 49, e vem de vitória diante do Internacional por 1x0 na Fonte Nova.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);

VAR: Rafael Traci (SC).