São Paulo x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
São Paulo e Bahia se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).
O Tricolor Paulista é o 9º colocado com 38 pontos e vem de derrota para Mirassol por 3x0.
Já o Esquadrão é o 5º colocado com 49, e vem de vitória diante do Internacional por 1x0 na Fonte Nova.
ONDE ASSISTIR
SporTV e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO
Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
BAHIA
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);
VAR: Rafael Traci (SC).