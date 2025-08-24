São Paulo x Atlético-MG na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo x Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h30, no Morumbis, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida São Paulo x Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Lucas e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Iván Román, Victor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino e Reinier; Júnior Santos, Dudu e Rony. Técnico: Cuca.
SÃO PAULO X ATLÉTICO MINEIRO | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Morumbis, em São Paulo
Data: 24/08/2025
Horário: 20h30
