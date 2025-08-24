Diário do Nordeste
São Paulo x Atlético-MG na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: São Paulo x Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), às 20h30 no Morumbis, pela 21ª rodada do torneio nacional.
Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc

São Paulo x Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h30, no Morumbis, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida São Paulo x Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Lucas e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Iván Román, Victor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino e Reinier; Júnior Santos, Dudu e Rony. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO X ATLÉTICO MINEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Morumbis, em São Paulo

  • Data: 24/08/2025

  • Horário: 20h30

