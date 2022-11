São Paulo x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Mineiro, em duelo da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

O Soberano tem 50 pontos e está em 8º, hoje na zona de classificação para a Libertadores. Já o Galo é o 7º com 51. Portanto, trata-se de um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2023.

A partida interessa muito ao Fortaleza, tendo em vista a proximidade entre o time cearense - que tem 48 pontos - e joga contra o Palmeiras na quarta-feira (2), às 21h30 no Allianz Parque.

Onde assistir



A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.



Prováveis escalações



SÃO PAULO

Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Leo; Rafinha, Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho, Pavón, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca.



São Paulo x Atlético-MG| Ficha Técnica

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data: 1/11/2022 (terça)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC) [Fifa]

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) [Fifa] e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)