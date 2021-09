São Paulo x Atlético Goianiense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo entra em campo neste domingo, 19 de setembro, às 16h (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), em São Paulo.

Atualmente, os visitantes estão à frente dos são-paulinos na tabela de classificação, quando ocupam a 10ª colocação, com 26 pontos. Já o São Paulo beira a zona do rebaixamento, na 16ª posição, com 22 pontos, apenas um ponto a mais que América Mineiro, o primeiro da região da degola.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo, Premiere

Palpites

Provável escalação

São Paulo

Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero e Gabriel Sara; Éder e Rigoni.

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Arnaldo, Baralhas, Willian Maranhão e Natanael; Brian Montenegro e Rickson.

São Paulo x Atlético Goianiense

Estádio: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), em São Paulo

Horário: 16h (de Brasília), domingo, 19 de setembro

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira