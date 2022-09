São Paulo x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (8), em jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30, no Morumbi. O Dragão venveu o primeiro duelo por 3 a 1, em Goiânia. A equipe pode perder por até um gol de diferença.

O Tricolor paulista aposta as fichas na Sul-Americana. Porém, a equipe tem um desafio pela frente: vencer por três gols de diferença para garantir vaga na final do torneio. Caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.

Já o Atlético-GO faz a melhor campanha dele na história da competição. O time sonha com a final e com o título inédito. Além disso, algum alívio diante da situação complicada no Brasileirão. A equipe está na zona de rebaixamento e foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Felipe Alves (Jandrei); Diego Costa, Miranda (Ferraresi) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Atlético-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

Data e hora: 08/09, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)