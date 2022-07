São Paulo x América-MG: confira horário, palpites e prováveis escalações

São Paulo e América-MG entram em campo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo entre as equipes será nesta quinta-feira (28), às 20h (de Brasília), no Morumbi.

O Tricolor paulista segue em busca do troféu inédito. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o recém-contratado Giuliano Galoppo. O volante já está regularizado e deve estrear.

Com 100% de aproveitamento, o América-MG tem quatro vitórias nos quatro jogos. A equipe também não levou nenhum gol e tem a melhor defesa. Depois de sair da zona de rebaixamento do Brasileiro, o Coelho busca avançar de fase na Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Thiago Couto, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha (Igor Vinicius), Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal e Juninho; Felipe Azevedo (Arthur), Matheusinho e Pedrinho; Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

FICHA TÉCNICA

São Paulo x América-MG

Data e hora: 28/07, às 20h

Local: Morumbi, São Paulo (SP)