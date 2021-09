São Paulo x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo recebe o América-MG nesta quarta-feira (22), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

A partida diante dos mineiros pode alçar o São Paulo à primeira parte da tabela da competição nacional. A equipe paulista ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos. O América-MG, por sua vez, busca sair da zona de rebaixamento. Na 18ª posição, com 22 pontos, uma vitória por qualquer placar garante o Coelho fora do Z-4.

Para o confronto, Hérnan Crespo e Vagner Macini não terão elencos completos. Léo (suspenso) e William, Orejuela, Thiago Couto e Igor Vinicius (lesionados) desfalcam o time paulista, enquanto Fabrício Daniel (covid-19), Lucas Kal (questão contratual), Eduardo e Berrío (no departamento médico) não estarão à disposição do técnico americano.

Palpites para o jogo

Prováveis escalações

São Paulo

Tiago Volpi; Reinaldo, Miranda, Arboleda e Galeano; Liziero, Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor; Luciano e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

América-MG

Matheus Cavichioli; Marlon, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Patric; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Zárate. Técnico: Vagner Macini.

Ficha técnica

São Paulo x América-MG - 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 22/09/2021 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Transmissão: Premiere