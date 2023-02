São Paulo vence Santos no Morumbi pelo Campeonato Paulista

O São Paulo venceu o Santos por 3 a 1, neste domingo (12), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Os gols foram de Calleri, Galoppo e Luan, encerrando um jejum em clássicos estaduais. Já o Peixe teve dois jogadores expulsos e descontou com Rwan, de pênalti.

Em 2023, o time de Rogério Ceni empatou com o Palmeiras e perdeu para o Corinthians. A última vitória frente aos rivais havia sido em junho do ano passado, diante do Palmeiras. Eram seis clássicos sem triunfos. No Grupo B, o time do Morumbi chegou aos 14 pontos, na liderança. O Santos é o lanterna do Grupo A, com nove.

O jogo

O gramado pesado por causa da fortes chuvas que caíram na capital paulista mudou sensivelmente a disputa do clássico. O toque de bola ficou prejudicado. O São Paulo entendeu melhor que seria preciso um novo jeito de jogar. A aposta foram os cruzamentos para o atacante Calleri. E, em duas jogadas de bola parada, o São Paulo encurralou o rival.

Na primeira, abriu o placar aos 15, após falta cobrada por Wellington Rato. O goleiro João Paulo saiu mal, os zagueiros não subiram. Com isso, Calleri marcou seu primeiro gol na temporada 2023. O segundo cruzamento ocorreu cinco minutos depois. Após cabeçada de Galoppo, Lucas Pires desviou com o braço, impedindo o gol. Pênalti e expulsão do lateral. Na cobrança, Galoppo ampliou o placar: 2x0.

O ímpeto santista para diminuir o placar sofreu um baque no início do 2º tempo com expulsão de João Lucas por falta em Calleri. O Santos ficou com nove jogadores. Nesse cenário, a alternativa foi apenas se defender e tentar o contra-ataque.

O técnico Rogério Ceni então fez mudanças e diminuiu o ritmo dos donos da casa. Apesar disso, ampliaram com finalização de Luan. Nos acréscimos, a defesa são-paulina bobeou com um recuo em que a bola parou na poça dentro da área. O goleiro Rafael fez pênalti e Rwan converteu, diminuindo o prejuízo santista.

Escalações

São Paulo | Rafael; Orejuela (Nathan), Alan Franco (Matheus Belém), Beraldo e Wellington; Méndez, Pablo Maia (Luan), W. Rato (Caio Paulista), Luciano (Marcos Paulo) e Galoppo; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

| João Paulo; João Lucas, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Camacho (Balieiro) e Ângelo (Nathan); Lucas Braga (Rwan), Marcos Leonardo (Luca Barbosa) e Mendoza (Messias). Técnico: Odair Hellmann.

São Paulo 3x1 Santos | Ficha técnica

Competição: Campeonato Paulista | Fase de grupos

Data: 12 de fevereiro de 2023, domingo.

Local: Morumbi, em São Paulo.

Gols: Calleri, aos 15 e Galoppo (pênalti), aos 23 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 41, e Rwan, aos 49 (pênalti) do segundo.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Cartões amarelos: Luciano, Matheus Belém, Calleri, Caio Paulista e Rafael (São Paulo); Camacho e Nathan (Santos).

Cartões vermelhos: Lucas Pires e João Lucas (Santos).

Público: 42.311 pagantes.

Renda: R$ 1.751.744,00.