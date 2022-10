São Paulo vence Coritiba no Morumbi por 3 a 1 pela Série A e ajuda o Ceará

Nesta quinta-feira, (20), o São Paulo recebeu o Coritiba no Morumbi em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série A e venceu bem: 3 a 1. Os gols do Tricolor foram marcados por Calleri (2) e Luciano, com Cadorini diminuindo para o Coxa.

A partida que estava marcada para o dia 3 de Outubro foi adiada por conta do jogo da final da Sul-Americana. O resultado ajudou o Ceará, já que o Coxa é rival direto do Vovô pela permanência na Série A.

O time paranaense se manteve com 34 pontos, mesma pontuação do Alvinegro cearense, mas agora com o mesmo número de jogos, já que a partida desta quarta-feira era atrasada.

O São Paulo, por sua vez, entra na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor assumiu a 10ª colocação com 44 pontos e "colou" no G-8, que deve dar vaga na competição internacional. O 8º colocado é o América com 45. Entre eles está o Fortaleza, em 9º com 44.

Na Tabela

As duas equipes voltam a jogar no domingo (23). O São Paulo visita o Juventude às 16 horas no Alfredo Jaconi. Já o Coxa, recebe o Internacional no Couto Pereira, às 18 horas.