São Paulo terá força máxima contra Fortaleza; veja provável time

Na manhã desta quarta-feira, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda e encerrou preparação para o confronto diante do Fortaleza, quinta (11), às 20h, na Arena Castelão. Na última atividade que antecede o duelo, Dorival Júnior focou em situações de bolas paradas e ensaiou o time titular com o retorno do atacante Calleri.

O provável time será: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Méndez), Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri.

Baixa de última hora

No último treino antes do confronto, o goleiro reserva Jandrei saiu de campo antes do fim do treino com dores na mão esquerda e foi cortado da delegação que vem à capital cearense. Com a ausência de Jandrei e a impossibilidade de utilizar Felipe Alves, por questão contratual, já que é emprestado pelo Fortaleza, Dorival relacionou dois jovens das base: Leandro, de 18 anos, que é o titular do Sub-20 e tem um gol de falta pelo clube, e João Pedro, de 17.

Quem também deve ficar fora é o atacante Erison. A expectativa era de que fosse estar entre os relacionados para a partida, após estiramento muscular na coxa da perna esquerda, mas o atleta segue realizando tratamento fitoterápico devido uma fibrose na lesão.