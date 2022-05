São Paulo terá 3 desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

O São Paulo enfrenta o Fortaleza neste domingo (8), no Castelão pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e jogará com sua força máxima.

O técnico Rogério Ceni não terá 3 jogadores, que já vem desfalcando a equipe tricolor: Nikão, com trauma no pé, o goleiro Tiago Volpi, com dores no ombro e Gabriel, se recuperando de cirurgia no tornozelo.

Próxima parada ⏩ @Brasileirao



🎥 As imagens do treino desta sexta-feira, o penúltimo antes da viagem para encarar o Fortaleza.#VamosSãoPaulo 🇾🇪

Foco

A equipe paulista, inclusive, mesmo dividindo as atenções na temporada entre a Série A e Sul-Americana, terá força máxima no Brasileirão. Na última quinta-feira, o Tricolor jogou com uma equipe reserva diante do Everton/CHI, em Viña Del Mar com um time reserva pela "Sula" e empatou em 0 a 0.

O São Paulo é o 5º colocado da Série A com 7 pontos, e na Sul-Americana. é o líder do grupo H com 10 pontos.

Escalação

O provável São Paulo é: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.