São Paulo tem desfalques e retornos para enfrentar Fortaleza pela Série A; veja provável escalação

O São Paulo enfrenta o Fortaleza neste domingo (29) com quatro desfalques: os zagueiros Arboleda, Miranda e Léo, o volante Gabriel Neves e o atacante Caio. Os atletas estão no Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica (REFFIS). O goleiro Felipe Alves, emprestado pelo Tricolor do Pici, também está indisponível para a partida.

Apesar das baixas, o técnico Rogério Ceni terá o retorno dos recém-contratados Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme. Os jogadores serão utilizados para dar rodagem ao elenco, que visa chegar à final da Copa Sul-Americana.

Com isso, o São Paulo deve ser escalado com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão e Igor Gomes; Marcos Guilherme e Luciano.

O duelo acontece no Morumbi, em São Paulo (SP), e será transmitido pela TV Verdes Mares.

