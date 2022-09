Jogo do São Paulo e Atlético-GO ontem: veja gols e melhores momentos

O Atlético-GO venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quinta-feira (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-America. No Serra Dourada, em Goiânia, os donos da casa marcaram com Shaylon, Léo Pereira e Jorginho, enquanto o tricolor paulista descontou com Luciano.

O duelo de volta está marcado para a próxima quinta (8), às 21h30, no Morumbi. Para avançar à decisão, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Na outra semifinal, o Independiente del Valle (EQU) venceu o Melgar (PER) por 3 a 0 no 1º duelo.

Melhores momentos de Atlético-GO 3x1 São Paulo

O jogo

O Dragão abriu o placar logo aos 10 minutos do 1º tempo. Em uma falha de marcação do São Paulo, Marlon Freitas tocou em velocidade para Dudu pela direita. O lateral foi à linha de fundo e cruzou na medida para Jorginho apenas desviar para o gol e fazer a festa da torcida goiana.

O São Paulo, que até levar o gol fazia uma boa partida, se reorganizou rapidamente e chegou ao empate pouco tempo depois. Reinaldo desarmou Edson Fernando, e deixou com Rodrigo Nestor que, da entrada da área pelo setor esquerdo, cruzou na medida para Luciano cabecear sem chances.

Em um jogo equilibrado, qualquer erro pode ser fatal. Aos 31, Igor Gomes fez uma falta boba em Jorginho, segurando o jogador do Atlético-GO. Aos 39, mais uma vez o meio-campista se atrapalhou - ele deu um carrinho com força excessiva em Edson Fernando, e terminou expulso da partida.

O segundo tempo começou com o Atlético-GO tentando fazer valer a vantagem de um jogador a mais em campo. Aos 11. Marlon Freitas avançou em velocidade e cruzou rasteiro na área. Jandrei se esticou e conseguiu errar o bote na bola, que resvalou em Diego Costa e sobrou para Shaylon: 2 a 1. Aos 32, o time goiano chegou ao terceiro gol. Léo Pereira recebeu pela esquerda e passou como quis por Diego Costa, entrou na área e tocou na saída de Jandrei para ampliar.

FICHA TÉCNICA | Atlético-GO 3x1 São Paulo

Competição | Semifinal da Copa Sul-Americana - jogo de ida.

Local: Serra Dourada, em Goiânia.

Data e horário: 2 de setembro de 2022, às 21h30.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Cartões amarelos: Wanderson, Dudu, Edson Fernando, Gabriel, Shaylon (ATG); Igor Gomes e Igor Vinícius (SAO).

Cartão vermelho: Igor Gomes.

Renda: R$ 1.421.075,00

Público: 29.512 pagantes (32.947 presentes).

Atlético-GO | Renan; Dudu (Hainer) , Wanderson, Klaus e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas, Edson Fernando (Raudinei) e Jorginho; Wellington Rato (Léo Pereira) e Churín. Técnico: Eduardo Baptista.

São Paulo | Jandrei; Diego, Ferraresi (Patrick) e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Gabriel), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Alisson) e Reinaldo (Welington); Calleri e Luciano (Marcos Guilherme). Técnico: Rogério Ceni.