São Paulo finaliza preparação e embarca à capital cearense com seis desfalques; veja ausências

O São Paulo embarca rumo à capital cearense nesta terça-feira (9), em voo fretado, para enfrentar o Ceará pela Copa Sul-Americana. A equipe de Rogério Ceni realizou a última atividade antes do confronto no Centro de Treinamento da Barra Funda, com o treinador realizando treinos técnicos e táticos para a partida.

Para a partida, Ceni terá o retorno do meia-atacante Alisson. Recuperado de lesão, o atleta deve iniciar o confronto no banco de reserva. Em contrapartida, o treinador terá a ausência de Rafinha. O lateral-direito trata um estiramento na região posterior da coxa direita no REFFIS.

Além do defensor, o treinador terá as ausências do goleiro Jandrei, dos zagueiros Arboleda e Léo e dos atacantes André Anderson e Caio. O São Paulo deve ir a campo com: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Galoppo, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Legenda: Reinaldo pode iniciar o confronto contra o Ceará como titular Foto: Divulgação / São Paulo FC

O duelo acontece nesta quarta-feira (10), às 19h15 (horário de Brasília). Por ter vencido na ida por 1 a 0, o São Paulo garante vaga nas semifinais até com empate.

