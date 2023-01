São Paulo envia ofício à CBF e pede revisão de regra sobre limite de estrangeiros em jogos

A diretoria do São Paulo enviou ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando revisão na regra que limita o uso de estrangeiros em competições no Brasil. Atualmente, há uma restrição que permite apenas cinco gringos relacionados por partida. A informação foi divulgada pela ESPN.

O trecho está no artigo 42 do Regulamento Geral de Competições da CBF: “Os Clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos”, diz trecho do documento.