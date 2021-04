São Paulo empresta Tchê Tchê ao Atlético-MG com valor por número de jogos e venda

O contrato de empréstimo de Tchê Tchê com o Atlético-MG exige pagamento ao São Paulo em caso de uma meta ser cumprida. O documento também apresenta cláusula que permite aquisição dos direitos econômicos do volante por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,42 mi).

O time mineiro terá que desembolsar R$ 500 mil se o jogador completar 25 partidas oficiais. O compromisso tem duração de 14 meses e se encerra em maio de 2022.

O pagamento feito por causa do número de partidas alcançadas será abatido em caso de permanência na Cidade do Galo. Portanto, se os mineiros exercerem o direito de compra do jogador, terão de pagar aos paulistas 3,5 milhões de euros no mercado da bola, mas com o abatimento de R$ 500 mil.

Legenda: Cuca é o técnico do Atlético-MG na temporada de 2021 Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

Na ida do meio-campista de 28 anos a Belo Horizonte, ficou determinado que o pagamento dos salários será de responsabilidade dos mineiros. O valor anual é de R$ 6,2 mi e inclui remuneração na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e direitos de imagem.

O jogador é um pedido de Cuca ao Atlético-MG. O técnico já havia trabalhado com Tchê Tchê no Palmeiras e também no São Paulo. Em ambos, foi o responsável por solicitar a contratação.