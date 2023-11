São Paulo e Corinthians demonstram interesse no volante Caio Alexandre, do Fortaleza

São Paulo e Corinthians demonstraram interesse no volante Caio Alexandre, do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que os dois clubes paulistas fizeram contato com o staff do jogador para saber a situação dele com o Tricolor de Aço.

Nenhuma proposta oficial foi feita ainda, apenas uma consulta para entender a situação dele com o Fortaleza, que encontra-se em processo de compra. O Leão do Pici já iniciou o processo de compra dele ao Vancouver Whitecaps, da MLS, pagando 300 mil dólares e vai pagar mais 500 mil dólares no fim do ano para garantir a permanência dele.

O restante do valor pretendido pelo time canadense, em um total de 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador, o clube pagará parcelado.

O presidente do Tricolor, Marcelo Paz já afirmou que não vende Caio Alexandre por menos de US$ 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,7 milhões).

Foco na Série A

Em contato com o Diário do Nordeste, o Fortaleza informou que está 100% focado no jogo contra o Cruzeiro, no dia 18, no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30. O Tricolor do Pici é o 12º colocado da Série A com 43 pontos.