São Paulo deve ter força máxima contra o Ceará no sábado; veja escalação

O São Paulo deve atuar com força máxima diante do Ceará neste sábado (28), às 19 horas no Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni poupou titulares diante do Ayacucho no meio de semana no Morumbi pela Copa Sul-Americana, tendo assim apenas reservas como desfalques. São quatro: Andrés Colorado, Nikão e Gabriel Sara, estão tratando lesões e Talles Costa, sofreu entorse no tornozelo contra o time peruano.

📍 CT da Barra Funda



😀👍 Prontos para mais um duelo com a #TorcidaQueConduz ao nosso lado!



➡️ Garanta seu ingresso: https://t.co/WhCWQotMbf#VemProMorumbi 🏟#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/sqXKPBHI7d — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 27, 2022

Dúvida

A única dúvida é Rafinha, que foi liberado do treino de sexta-feira para acompanhar o nascimento de seu filho. Se ele não atuar, joga Igor Vinícius.

Assim, o São Paulo deve jogar com: Jandrei, Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.