São Paulo deseja ter James Rodríguez já neste final de semana

O São Paulo traçou uma meta e deseja anunciar sua nova contratação neste domingo (30). O objetivo é que o colombiano James Rodríguez realize os exames e assine contrato com o clube já no sábado (29), para que domingo ele esteja no Morumbi e seja apresentado diante do torcedor, na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O negócio está praticamente fechado, faltando apenas detalhes.

Caso o negócio se concretize e James seja mesmo apresentado no domingo, o Morumbi estará cheio. O tricolor já vendeu até o momento, mais de 47 mil ingressos para a partida que acontece às 11 horas.

O meia está livre desde que saiu do Olympiacos, da Grécia, em abril. O vínculo com o time paulista é de dois anos e meio. Jogador e clube conversavam por cerca de um mês, o colombiano procurava uma oportunidade ainda na Europa, mas não aconteceu.

James teve grande destaque na Copa do Mundo de 2014, pela Colômbia, onde foi artilheiro da competição, marcando seis gols e caindo para o Brasil nas quartas de final. Após isso, o atleta soma passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan (Catar) e Olympiacos.