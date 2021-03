São Paulo confirma reforço do zagueiro Miranda para 2021

O São Paulo fechou com o zagueiro Miranda neste sábado (6), confirmado pelo presidente tricolor Julio Casares. O defensor de 36 anos aceitou se adequar aos padrões financeiros do Morumbi, onde atuou por cinco anos entre 2006 e 2011.

O contrato do atleta com o Tricolor paulista terá duração de uma temporada. Entretanto, haverá um gatilho no compromisso que permitirá a renovação automática por mais um ano em caso de um número mínimo de partidas como titular.

Miranda foi, inclusive, aprovado pela comissão técnica de Hernán Crespo. Livre no mercado da bola desde a sua rescisão com o Jiangsu Sunning, da China, o defensor chegou a negociar também uma possível ida para o Coritiba. O São Paulo, contudo, teve a preferência do veterano.

A contratação de Miranda será a terceira da gestão de Julio Casares. Eleito em dezembro passado, o presidente já acertou as chegadas do atacante Bruno Rodrigues, ex-jogador da Ponte Preta, e do lateral direito Orejuela, que pertencia ao Cruzeiro.

Esta será a segunda passagem de Miranda pelo São Paulo. O jogador defendeu o clube entre 2006 e 2011, antes de se transferir para o Atlético de Madri, da Espanha. No Morumbi, ele foi tricampeão brasileiro.

