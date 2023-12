São Paulo comete 'gafe' e confunde Erick com Luvannor em vídeo de apresentação do atacante; veja

Na manhã deste domingo (10), o São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Erick, ex-Ceará, até o fim de 2026. No entanto, um 'detalhe' no vídeo de apresentação do atleta, divulgado nas redes oficiais do clube paulista, não passou despercebido. Os responsáveis pela montagem do material inseriram um lance do atacante Luvannor achando que se tratava de um gol de Erick.

São Paulo confunde Erick com Luvannor em anúncio do novo atacante. pic.twitter.com/01mBnCKE9v — VozãoCast (@VozaoCast) December 10, 2023

O corte logo foi parar nas redes sociais e rendeu diversas piadas e muitas risadas por parte de torcedores alvinegros. O lance em questão foi o terceiro gol do Alvinegro de Porangabuçu contra o Sergipe, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Erick até marcou naquele jogo, mas foi o primeiro do Vozão e não o último.

PELO VOZÃO

Erick fez 111 jogos com a camisa do Ceará entre 2021 e 2023. Ao todo, foram 23 gols e 15 assistências no período. Na atual temporada, ele viveu o seu melhor momento da carreira em números. Nas 52 partidas disputadas pelo Vovô, foram 18 gols e 13 assistências.

Mesmo sem atuar pelo Alvinegro de Porangabuçu até o fim do ano, Erick foi o artilheiro da equipe na Série B, com 10 gols marcados.