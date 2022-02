São Paulo atropela o Santos na Vila Belmiro, afunda o rival e dá paz a Ceni

O São Paulo, enfim, entregou ao seu torcedor uma atuação convincente. Com um bom futebol, de efetividade no ataque e segurança defensiva, o time de Rogério Ceni fez 3 a 0 em cima do Santos no clássico disputado na noite deste domingo, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com isso, deu paz ao seu treinador e afundou o rival da Vila Belmiro, que levou seis gols em dois jogos e sofreu o segundo revés consecutivo.



Todos os setores do São Paulo funcionaram neste domingo. Até jogadores questionados, como Rodrigo Nestor, tiveram brilho. O meio-campista fechou o triunfo em Santos. Antes, Eder marcou após assistência de Nikão, que fez seu melhor jogo com a camisa tricolor, e Eduardo Bauermann fez contra em dividida com Gabriel Sara.



O São Paulo dá paz a Rogério Ceni e ganha fôlego no Paulistão. Ainda sim, continua na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo. No D, o Santos soma nove e pode ver o Bragantino abrir sete pontos de vantagem na dianteira da chave. O elenco santista vai treinar ainda mais pressionado durante a semana e a diretoria se apressa para encontrar um substituto para Fábio Carille.



Primeiro tempo

Santos e São Paulo, até pelo momento em que vivem, fizeram um primeiro tempo nervoso na Vila Belmiro. De reclamações, provocações, excesso de faltas, longos minutos de jogo parado e pouco futebol. Os anfitriões apostaram na velocidade de Ângelo pela direita, setor em que o jovem muitas vezes levou a melhor sobre Reinaldo e Alisson. Os visitantes, como nas outras partidas, centralizaram seu jogo nos cruzamentos.

Legenda: O Santos está em crise e pressionado pela torcida após a atuação ruim contra o São Paulo e campanha irregular no Paulistão Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net



As bolas alçadas à área que viraram rotina deram resultado no clássico. Em uma delas, Nikão enxergou espaço na defesa do rival e cruzou para Eder, que se antecipou a Madson e abriu o placar de cabeça aos 21 minutos. Foi o primeiro gol do centroavante em 2022.



O Santos tentou jogar, mas esbarrou nas suas limitações técnicas Ricardo Goulart, o cérebro do time, arriscou algumas tabelas com seus jovens companheiros de ataque. A equipe deixou o gramado no primeiro tempo reclamando ter havido duas penalidades que a árbitra Edina Alves não marcou: uma em Marcos Leonardo, nos minutos iniciais, e outra no fim, em carrinho de Reinaldo em cima de Ângelo.



Tranquilidade

No segundo tempo, o São Paulo sobrou ao usar os espaços que lhe foram dados com inteligência, corrigiu o problema de marcação no lado esquerdo com Léo na vaga de Reinaldo e matou o jogo em poucos minutos com participações de atletas que saíram do banco. Rodrigo Nestor e Calleri foram decisivos para a construção da vitória.



O centroavante argentino encontrou Alisson, que deixou Gabriel Sara em boas condições para marcar. O meia dividiu com Eduardo Bauermann e a bola entrou. O gol, marcado aos 20 minutos, foi dado para o zagueiro santista. Sete minutos depois, Rodrigo Nestor acertou um bonito chute próximo da meia-lua no canto esquerdo de João Paulo e sacramentou a vitória são-paulina fora de casa.



O Santos tentou ao menos diminuir o prejuízo, mas não foi capaz de sequer balançar as redes em casa e deixou frustrado e revoltado os quase 10 mil torcedores que foram ao estádio.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte